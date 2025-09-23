ایران رواں سال کے آخر تک مزید سیٹلائٹس خلا میں بھیجے گا، وزیر مواصلات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر مواصلات و اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ستار ہاشمی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت رواں ایرانی سال کے دوران کئی سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔
تفصیلات کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر نے بتایا کہ یہ سیٹلائٹس "شہید سلیمانی" سیٹلائٹ سیریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ رواں سال اس نظام کے تحت کئی ہلکے سیٹلائٹس خلا میں بھیجے جائیں گے۔ یہ نظام بتدریج تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔
ہاشمی نے مزید کہا کہ ان سیٹلائٹس کے مختلف اجزاء کی تیاری جاری ہے، اور خلائی تحقیقاتی ادارہ اس منصوبے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹس کی لانچنگ ملکی و غیر ملکی لانچرز کے ذریعے انجام دی جائے گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کی توجہ سیٹلائٹس کی لانچنگ اور عوام کو مؤثر خدمات کی فراہمی پر مرکوز ہے۔
