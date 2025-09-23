  1. ایران
23 ستمبر، 2025، 5:14 PM

ایران رواں سال کے آخر تک مزید سیٹلائٹس خلا میں بھیجے گا، وزیر مواصلات

ایران رواں سال کے آخر تک مزید سیٹلائٹس خلا میں بھیجے گا، وزیر مواصلات

ایرانی وزیر مواصلات نے رواں سال کے اختتام تک مزید سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر مواصلات و اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ستار ہاشمی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت رواں ایرانی سال کے دوران کئی سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔

تفصیلات کے مطابق صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر نے بتایا کہ یہ سیٹلائٹس "شہید سلیمانی" سیٹلائٹ سیریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ رواں سال اس نظام کے تحت کئی ہلکے سیٹلائٹس خلا میں بھیجے جائیں گے۔ یہ نظام بتدریج تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔

ہاشمی نے مزید کہا کہ ان سیٹلائٹس کے مختلف اجزاء کی تیاری جاری ہے، اور خلائی تحقیقاتی ادارہ اس منصوبے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹس کی لانچنگ ملکی و غیر ملکی لانچرز کے ذریعے انجام دی جائے گی۔

انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کی توجہ سیٹلائٹس کی لانچنگ اور عوام کو مؤثر خدمات کی فراہمی پر مرکوز ہے۔

News ID 1935521

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو