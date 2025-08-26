غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جنگ نہیں بلکہ نسل کشی ہے، شیری رحمٰن

مہر خبررساں ایجنسی نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمٰن نے اسرائیل کی جانب سے خان یونس میں 6 صحافیوں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ شیری رحمٰن نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی سفاکانہ پالیسی نے مزید 6 صحافیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، اسرائیلی کارروائی صحافت اور آزادی اظہار پر وار ہے۔ سینیٹر شیری رحمٰن کا کہنا تھا کہ صحافیوں کا قتل بین الاقوامی قانون کے تحت ایک سنگین جنگی جرم ہے، غزہ میں 6 صحافیوں کا قتل اسرائیل کی سچ دبانے کی بدنیتی کا ناقابلِ تردید ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ النصر اسپتال پر بمباری اسرائیل کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کسی طرح جنگ نہیں بلکہ ایک نسل کشی ہے۔
News ID 1935036
