شہادت امام رضا علیہ السلام، مشہد مقدس میں سوگ کا عالم، عزاداروں کا جم غفیر، مجالس عزا اور جلوس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حضرت امام رضا علیہالسلام کی شہادت کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں سے لاکھوں زائرین مشہد مقدس میں جمع ہوئے اور امام رؤوف کے غم میں ماتم برپا کیا۔
حرم مطہر کی طرف جانے والی سڑکوں پر عزاداری کا سلسلہ علی الصبح ہی شروع ہوگیا۔ مختلف علاقوں سے زائرین بارگاه ملکوتی امام رضا علیہالسلام کی جانب رواں ہوئے۔
حسینیہ امام رضا کاشمر میں ماتمی دستے کی عزاداری
نوغان، خواتین کی محبت اور ایثار کی صدیوں پرانی روایت
مشہد کے محلہ نوغان کی خواتین کی حماسی روایت بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ صبح کے ابتدائی اوقات سے ہی خواتین نوغان محلے سے حرم رضوی کی جانب جاتی ہیں جن کے ہاتھوں میں پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ روایت "بجائے مادر" کے عنوان سے مشہور ہے اور یہ سلسلہ ہزار دو سو سال پرانا ہے۔ اس عمل کے ذریعے خواتین نہ صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں بلکہ تاریخی خواتین کی قربانی اور محبت کی یاد کو بھی زندہ رکھتی ہیں۔
شہادت کے دن حرم مطہر میں ماتم داری کا ایک منظر
مشہد کی سڑکوں اور شاہراہوں پر جلوس عزا کے مناظر
طبی عملہ شب و روز زائرین کی خدمت رسانی میں مصروف
خیابان امام رضا میں تبلیغی موکب
