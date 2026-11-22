مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی مسلح افواج کے کمانڈر اِن چیف کے ترجمان صباح النعمان نے العراقیہ نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق سکیورٹی یونٹوں کی تبدیلی کا عمل جاری ہے اور یہ جلد مکمل ہو جائے گا، تاکہ اس علاقے کی تعمیرِ نو اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام شروع کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔
النعمان نے مزید کہا کہ انرجی پولیس کی حفاظتی بٹالین نے جرف النصر میں اپنے اہلکاروں کی تعیناتی، اپنے دائرۂ اختیار میں سکیورٹی کی فراہمی اور تیل کی ترسیل کی پائپ لائنوں اور راستوں کی حفاظت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح عراقی فوج کی 38ویں بریگیڈ نے اپنے علاقے کی سکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، جبکہ وفاقی پولیس کی زیادہ تر فورسز اور حشد الشعبی کی ایک بریگیڈ کے بعض دستے بھی علاقے میں تعینات ہو چکے ہیں۔ ان فورسز نے علاقے کی سکیورٹی پر مامور سابقہ بریگیڈ کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ سکیورٹی یونٹوں کی تبدیلی کا عمل اعلیٰ سطحی ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے ساتھ، طے شدہ نظام الاوقات اور پیشگی منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہے، تاکہ اگلے مرحلے یعنی جرف النصر کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیرِ نو کے لیے حالات سازگار بنائے جا سکیں۔
عراق کی مسلح افواج کے کمانڈر اِن چیف کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایک نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت سکیورٹی فورسز کے دائرۂ کار کو پورے جرف النصر اور اس کے اطراف کے علاقوں تک وسعت دی جائے گی۔ اس میں صحرائی علاقے اور وہ مقامات بھی شامل ہیں جو اس سے قبل سکیورٹی کے دائرے میں نہیں تھے۔ اس اقدام کا مقصد پورے علاقے کے تمام حصوں پر سکیورٹی کنٹرول قائم کرنا اور ترقیاتی و عوامی خدمات کے منصوبوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ پڑوسی صوبوں سے ملانے والی مرکزی شاہراہوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے ضروری انتظامات کرنا ہے۔
النعمان نے مزید کہا کہ عراق کی مسلح افواج میں مختلف نوعیت کے یونٹوں اور تشکیلات کی موجودگی ایک مضبوطی کی علامت ہے اور اسی تنوع نے دہشت گرد گروہ داعش کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جرف النصر کا کمانڈ ہیڈکوارٹر عراقی فوج، وفاقی پولیس اور حشد الشعبی کے یونٹوں پر مشتمل ہے، جو سب ایک ہی کمان اور کنٹرول کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی فورسز کی علاقے پر کنٹرول برقرار رکھنے اور انہیں سونپی گئی سکیورٹی ذمہ داریوں کو کامیابی سے انجام دینے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ