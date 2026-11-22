مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق نے عراق و ایران دوستی انجمن کے نئے دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دفتر کا قیام دونوں ممالک کے درمیان سماجی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔
انہوں نے خبررساں ایجنسی واع سے گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس انجمن کی سرگرمیاں ایران اور عراق کے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے اور مشترکہ تعاون کے میدانوں کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
دوسری جانب عراق و ایران دوستی انجمن کے سربراہ محمد الاکثم نے بھی اس خبررساں ایجنسی کو بتایا کہ یہ انجمن دونوں ممالک میں رائج قوانین کے مطابق کام کرتی ہے اور اس کا مقصد ایران اور عراق کے عوام کے درمیان رابطے اور دوستی کا پل قائم کرنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انجمن نے آئندہ مدت کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں اقتصادی، ذرائع ابلاغ، ثقافتی اور انسانی ہمدردی کے شعبوں میں مختلف سرگرمیاں اور اقدامات شامل ہیں۔ یہ پروگرام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے اور تجربات کے تبادلے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔
الاکثم نے بتایا کہ اس انجمن میں کئی خصوصی کمیٹیاں قائم ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے متعلقہ شعبے کے پروگراموں اور سرگرمیوں پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے دفتر کا افتتاح انجمن کی سرگرمیوں کا آغاز ہے۔
اس تقریب میں ایران کے سفیر، عراق کے متعدد ارکانِ پارلیمنٹ اور پارلیمانی دوستی کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی۔
عراق و ایران دوستی انجمن کے سربراہ نے دونوں قوموں کے درمیان ثقافتی، سماجی اور انسانی ہمدردی کے تعلقات کو فروغ دینے کے مقاصد کے حصول کے لیے انجمن کی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت اور اس کے ساتھ تعاون کی اپیل بھی کی۔
آپ کا تبصرہ