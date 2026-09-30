آبنائے ہرمز میں تین آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن کے مطابق 29 ستمبر کو آبنائے ہرمز میں تین آئل ٹینکرز کو نامعلوم سمت سے داغے گئے پروجیکٹائلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
ان میں سے ایک واقعے میں ایک آئل ٹینکر کے بائیں جانب کے حصے کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک دوسرے آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز میں داخل ہوتے وقت حملے کا نشانہ بنایا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، اب تک ان واقعات میں کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی، جبکہ جہازوں کے نام اور ان کی رجسٹریشن کی بندرگاہوں کی تفصیلات بھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔
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