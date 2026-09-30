دشمن تہران میں بدامنی پھیلانے میں ناکام رہا، عوامی حمایت سے سکیورٹی مزید مضبوط ہوئی، جنرل حسن زادہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں 12 روزہ جنگ، جنگ رمضان اور دیگر واقعات کے شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل حسن زادہ نے شہدا اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ 24 ہزار شہدائے دارالحکومت کانگریس کے دوران انہیں تہران کے شہدا کے خاندانوں سے ملاقاتوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جس کے تحت ہزاروں خاندانوں سے ملاقات کی گئی۔
جنرل حسن زادہ نے بتایا کہ اس دوران انہیں رہبر شہید انقلاب سے ملاقات کا موقع بھی ملا، جہاں انہوں نے تہران کی اہمیت، شہدا کانگریس کی سرگرمیوں اور شہدا کے اہلِ خانہ سے ملاقاتوں کے بارے میں تفصیلات پیش کیں تھے۔
انہوں نے کہا کہ بیشتر شہدا کے اہلِ خانہ رہبرِ شہید انقلاب تک اپنا سلام پہنچانے اور ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اس موقع پر رہبرِ شہید نے پیغام دیتے تھے کہ ان کا سلام اور عقیدت تمام شہدا کے خاندانوں تک پہنچایا جائے۔
سپاہِ پاسداران انقلاب تہران کے کمانڈر کے مطابق رہبرِ شہید نے اس موقع پر کہا تھا کہ "ہم سب شہدا کے خاندانوں کے احسان مند ہیں۔
جنرل حسن زادہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ شہدا کی قربانیوں، عوامی حمایت اور سکیورٹی اداروں کی کوششوں نے دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنایا اور دارالحکومت کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔
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