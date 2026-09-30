ایرانی بحری طاقت سمندری راستوں کے تحفظ کی ضامن ہے، ایڈمرل شہرام ایرانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کی بحری طاقت قومی مفادات کے تحفظ، علاقائی سلامتی کے قیام اور مواصلاتی و تجارتی سمندری راستوں کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
انہوں نے عالمی یوم بحری جہازرانی کے موقع پر اپنے پیغام میں عالمی تجارت اور معیشت میں سمندر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سمندری کارکن اور ملاح اس اہم شعبے کو جاری رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندر مختلف ممالک کو آپس میں ملانے اور عالمی تجارت کے آزادانہ بہاؤ کو ممکن بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جبکہ ملاح جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر ان رابطوں کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ عالمی یوم بحری جہازرانی ان افراد کی قدر و منزلت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے جو اپنی علمی صلاحیت، مہارت، صبر اور ذمہ داری کے احساس کے ذریعے عالمی جہازرانی اور تجارت کے اس اہم نظام کو رواں رکھتے ہیں۔
ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحری طاقت کسی ملک کو دھمکانے یا خطے میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ بحری آمدورفت کے استحکام و سلامتی کے تحفظ اور خطے میں مہم جوئی کی روک تھام کے لیے ایک ذمہ دار قوت ہے۔ 40 روزہ جنگ اور امریکی و صہیونی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے دوران بھی اس حقیقت کا واضح مظاہرہ ہوا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دفاعی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور اپنے اردگرد کے پانیوں میں مؤثر موجودگی برقرار رکھتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ اس نے طاقت اور ذمہ داری، نیز ڈیٹرنس اور امن کے درمیان ایک پائیدار تعلق قائم کیا ہے۔
ایڈمرل ایرانی کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ مقامی علم، تجربے اور دفاعی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے دیگر مسلح افواج کے ساتھ ملک کے سمندری مفادات کے تحفظ، تجارتی بحری راستوں اور سمندری مواصلاتی راستوں کی سلامتی یقینی بنانے کی اہم ذمہ داری انجام دے رہی ہے۔
ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی بحری طاقت قومی مفادات کے تحفظ، علاقائی سلامتی کے قیام اور مواصلاتی و تجارتی سمندری راستوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کی بحری طاقت قومی مفادات کے تحفظ، علاقائی سلامتی کے قیام اور مواصلاتی و تجارتی سمندری راستوں کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
آپ کا تبصرہ