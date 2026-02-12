ایرانی بحریہ دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، ایرانی بحریہ کے سربراہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کی بحری افواج سمندری حدود میں دشمن کی تمام سرگرمیوں پر مسلسل اور گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی دفاعی اور باز deterrence صلاحیتیں مضبوط ہیں اور بحریہ دشمن کی ہر نقل و حرکت کی باریک بینی سے نگرانی کر رہی ہے۔
ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی شپنگ لائنز (IRISL) کے اقتصادی تحفظ کو یقینی بنانا بحریہ کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ آج بین الاقوامی سطح پر ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے اور بحری دفاعی سفارت کاری کے میدان میں سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، اسی لیے اسے مختلف عالمی بحری مشقوں میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کا اصل مقصد ایرانی قوم میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، تاہم 22 بہمن کی ریلی میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم اپنی طاقت، مزاحمت اور استقامت پر فخر کرتی ہے۔
ملکی نوجوانوں کے کردار پر بات کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ ڈسٹرائرز، آبدوزیں اور جدید بحری ساز و سامان باصلاحیت مقامی انجینئرز تیار کر رہے ہیں، جو ملک کی دفاعی خودکفالت کا ثبوت ہے۔
آپ کا تبصرہ