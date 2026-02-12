ایران عالمی امن کے لیے سفارت کاری کا پابند ہے، جنیوا میں ایرانی سفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے دفتر برائے جنیوا میں ایران کے مستقل مندوب علی بحرینی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی امن کے فروغ کے لیے سفارت کاری کے راستے پر کاربند ہے۔
انقلابِ اسلامی کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے علی بحرینی نے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب ایک ایسی قوم کے عزم کا مظہر تھا جو عزت، خودمختاری اور حقِ خودارادیت کی متلاشی تھی۔
انہوں نے کہا کہ انقلابِ اسلامی نے نہ صرف سیاسی نظام کو تبدیل کیا بلکہ قوم کو اپنی تقدیر پر دوبارہ اختیار بھی عطا کیا۔
انہوں نے کہا کہ 1979 کے انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران نے بیرونی دباؤ اور چیلنجز کے باوجود آزادی، سماجی انصاف، عوامی شمولیت اور تسلط کے انکار پر مبنی راستہ اپنایا۔
ایرانی مندوب نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی مکالمہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ باہمی احترام، برابری اور جائز مفادات کے اعتراف کی بنیاد پر قائم ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دیتا ہے اور اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔
