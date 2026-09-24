ٹرمپ نے چینی صدر کا میری لینڈ کے فوجی اڈے پر استقبال کیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست میری لینڈ میں واقع اینڈریوز فوجی اڈے پر چین کے صدر شی جن پنگ کا استقبال کیا۔
رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان مختلف اہم معاملات پر اختلافات اور مسابقت برقرار ہے۔ اینڈریوز فوجی اڈا امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب واقع ایک اہم فوجی تنصیب ہے اور امریکی صدور کی جانب سے غیر ملکی اعلیٰ سطحی شخصیات کے استقبال کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔
اس ملاقات کو امریکہ اور چین کے درمیان اعلی سطحی رابطوں کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور عالمی امور سے متعلق متعدد معاملات زیر بحث رہتے ہیں۔
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