ایرانیوں نے کبھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، صدر بیلاروس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے ایران کی تاریخی عظمت کا حوالہ دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے جنگ شروع کرنے پر تنقید کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو فارسی تہذیب کے وارثوں کے ساتھ جنگ میں کیوں داخل ہونا چاہیے تھا؟ ایرانیوں نے کبھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔
لوکاشینکو نے کلش رپورٹ کے اکاؤنٹ کی جانب سے دوبارہ نشر کی گئی گفتگو میں کہا کہ کیا امریکی اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں؟ وہ واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے 1970 کی دہائی میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔
بیلاروس کے صدر نے کہا کہ اگر دوسری جنگ عظیم کے دوران ہمارے تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے تو کیا ہمیں دوبارہ مغرب کی طرف جانا چاہیے اور ایک بار پھر جرمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہئیں؟ نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ اس کی اصل وجہ نہیں تھی۔ ایران کی دولت اصل وجہ ہے۔ اب یہ جنگ جاری ہے۔
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