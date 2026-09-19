یمن میں کشیدگی، سلامتی کونسل کی فوری سیاسی حل نکالنے کی اپیل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان میں یمن میں فوجی کشیدگی میں فوری اضافے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، سلامتی کونسل نے یمن میں جاری تنازع کے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن میں سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں میں تعمیری انداز میں شریک ہوں۔
سلامتی کونسل نے انصار اللہ پر فوجی کشیدگی میں اضافے اور شہریوں پر حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کو روکا جانا چاہیے۔
سلامتی کونسل کا یہ دعوی ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جنگ بندی کی واحد شرط یمن کا محاصرہ ختم کرنا ہے۔
اسی سلسلے میں انصار اللہ یمن کے سیاسی دفتر کے رکن عبداللہ النعمی نے گزشتہ شب کہا کہ یمن کے عوام کسی بھی ایسی جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوں گے جس کے ساتھ سعودی عرب کی جانب سے یمن کا محاصرہ ختم نہ کیا جائے۔
النعمی نے مزید کہا کہ عمان، یمن اور سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں جن کے مطابق سعودی عرب نے یمن کے ساتھ ثالثی کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران سے رابطہ کیا ہے۔
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