ریاض سمیت سعودی عرب کے کئی شہروں میں ہنگامی سائرن فعال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض سمیت کئی شہروں میں ابتدائی انتباہی نظام فعال کر دیا ہے۔
سعودی امدادی ادارے نے ینبع اور العلا شہروں میں بھی ممکنہ خطرے سے متعلق خبردار کرنے کے لیے قومی ابتدائی انتباہی نظام فعال کیے جانے کی اطلاع دی۔
سعودی امدادی ادارے نے دارالحکومت ریاض کے بعض علاقوں میں بھی قومی ابتدائی انتباہی نظام فعال کیے جانے کی اطلاع دی۔
ادارے نے کہا کہ ریاض اور الخرج میں ممکنہ خطرے سے خبردار کرنے کے لیے قومی ابتدائی انتباہی نظام فعال کیا گیا ہے۔
اس کے چند منٹ بعد سعودی سول ڈیفنس نے اعلان کیا کہ ریاض اور الخرج میں موجود خطرہ ختم ہوگیا ہے۔
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