جنوبی سعودی عرب میں دھماکوں کی آوازیں، الرٹ سسٹم فعال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عرب ذرائع ابلاغ نے جنوبی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال کی خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد ابہا اور خمیس مشیط میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔
دوسری جانب سعودی سول ڈیفنس نے خمیس مشیط، نجران، جازان اور ابہا میں ابتدائی انتباہی نظام فعال کیے جانے کی اطلاع دی ہے۔
مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ ان علاقوں میں الرٹ سسٹم بیک وقت اور مسلسل فعال ہوئے، جبکہ ابہا اور خمیس مشیط میں دوسری مرتبہ خطرے کا انتباہ جاری کیا گیا۔
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