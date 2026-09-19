ایران جنگ میں امریکی ہلاکتوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کے لیے کانگریس ارکان کا ٹرمپ پر دباؤ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن سارا جیکبز نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے پھیلائے جانے والے جھوٹ سے قطع نظر، امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو رہا۔
کانگریس کی ایک اور ڈیموکریٹ رکن میگی گڈلینڈر نے بھی کہا کہ وہ ایک قانونی اقدام آگے بڑھا رہی ہیں جس کے تحت وزیر جنگ اور پینٹاگون کو امریکی فوجیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھپانے سے روکا جائے گا۔
گڈلینڈر نے مزید کہا کہ وہ کئی ماہ سے اس جنگ کے مقاصد کے بارے میں حقیقت سامنے لانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ جنگ مہنگی ہونے کے ساتھ امریکی آئین سے بھی متصادم ہے۔
انہوں نے اس سے قبل بھی جنگ میں ہونے والی انسانی ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
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