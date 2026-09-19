ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرسکے گا، امریکی وزیر جنگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹھ نے دعوی کیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دباؤ کے ذرائع موجود ہیں۔
ہیگسٹھ نے مزید کہا کہ ان میڈیا رپورٹس میں کوئی صداقت نہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع شروع ہونے کے بعد سے اپنی ہلاکتوں کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ رپورٹس غلط ہیں۔
یاد رہے کہ ایرانی حکام نے بارہا تاکید کی ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل پرامن ہے اور تہران کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی پروگرام نہیں۔
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