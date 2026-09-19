ایران جنگ میں امریکی ہلاکتیں سرکاری اعداد سے زیادہ ہیں، واشنگٹن پوسٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد امریکی وزارت جنگ کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار سے زیادہ ہے۔
اخبار نے پانچ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ کم از کم چار امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعات ایسے ہیں جو پینٹاگون کے عوامی ڈیٹا بیس میں درج نہیں کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق، یہ ہلاکتیں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہوئی ہیں، تاہم ان کا اندراج پینٹاگون کے عوامی ریکارڈ میں نہیں کیا گیا۔
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