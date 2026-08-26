پاک-ایران پورٹ اینڈ میری ٹائم جوائنٹ کمیشن کا اجلاس، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوگی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور پاکستان کے درمیان بندرگاہی اور بحری تعاون سے متعلق مشترکہ کمیشن کا چوتھا اجلاس 25 سے 28 اگست 2026 تک تہران میں منعقد ہوگا۔
ایران کی بندرگاہوں اور بحری امور کی تنظیم کے مطابق اجلاس میں پاکستان کی وزارت بحری امور کے اعلی سطحی وفد اور پاکستانی بندرگاہوں کے سربراہان شرکت کریں گے۔
یہ اجلاس ایران اور پاکستان کے درمیان نقل و حمل اور ٹرانزٹ تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیا جارہا ہے، جس میں دونوں ممالک کی بندرگاہوں کی وسیع صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے پر توجہ دی جائے گی۔
اس تعاون کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت کو سہولت فراہم کرنا، سامان اور مسافروں کی نقل و حمل کو آسان بنانا اور مختلف ذرائع نقل و حمل پر مشتمل ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کے نظام کو فروغ دینا ہے۔
اجلاس کے دوران ایران اور پاکستان بندرگاہی اور بحری شعبوں میں موجودہ تجربات اور صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے اور درمیانی و طویل مدتی تعاون کے لیے ایک مشترکہ روڈ میپ تیار کریں گے۔
دونوں فریق ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور ٹرانزٹ کے عمل کو آسان بنانے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بھی مذاکرات کریں گے اور ان شعبوں میں ضروری مفاہمت طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
ایران کی بندرگاہوں اور بحری امور کی تنظیم کے مطابق مشترکہ کمیشن کا اجلاس دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزٹ راہداریوں کو مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی تجارت میں ایرانی اور پاکستانی بندرگاہوں کا حصہ بڑھانے کی جانب ایک مؤثر قدم ہے۔
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