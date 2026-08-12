یو ایس ایس ابراہم لنکن پر تصادم، 7 امریکی اہلکار ہلاک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر عملے کے ارکان کے درمیان پُرتشدد جھڑپ میں 7 امریکی بحری اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔ واقعہ طویل عرصے سے جاری تعیناتی اور جہاز کے عملے میں بڑھتی بے چینی کے پس منظر میں پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق یہ خونی جھڑپ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر ہوئی، جو کئی ماہ سے خطے میں تعینات ہے اور ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں بھی حصہ لے چکا ہے۔
میڈیا نے ایک باخبر فوجی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریڈ کوپر کے ایک مشیر کی جہاز پر آمد کے بعد پیش آیا۔ مشیر کو عملے کے ارکان کی بڑھتی ہوئی شکایات کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جہاز کی طویل تعیناتی کے خلاف عملے کے اہل خانہ کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا چکا تھا۔
ذرائع کے مطابق مشیر نے اہلکاروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تو اسے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا اور اہلکاروں نے نعرے بازی کے ساتھ اس پر پانی کی بوتلیں پھینکیں۔
بعد ازاں صورتحال مزید کشیدہ ہوگئی اور عملے کے ارکان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی، جس میں چاقو اور دیگر ہتھیار بھی استعمال کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق جھڑپ کے نتیجے میں 7 اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔
واقعے کے بعد بھی طیارہ بردار بحری جہاز پر صورتحال کشیدہ اور بے چینی برقرار ہے۔
رپورٹ کے مطابق یو ایس ایس ابراہم لنکن گزشتہ 263 دن سے تعینات ہے اور اس وقت بحر ہند میں موجود ہے، جہاں اس کا بنیادی مشن ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی نافذ کرنا بتایا گیا ہے۔
طیارہ بردار بحری جہاز مسلسل 208 دن سمندر میں رہ چکا ہے، جو جدید دور میں کسی بھی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی طویل ترین مسلسل سمندری تعیناتی قرار دی گئی ہے۔ جولائی میں عمان میں مختصر قیام کے علاوہ جہاز مسلسل سمندری تعیناتی میں رہا ہے۔
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