امریکی میرینز کا بے صبری سے انتظار کررہے ہیں، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی ممکنہ بحری محاذ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ان کے بقول امریکی افواج کو جلد سمندری میدان میں حیران کن حالات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی اچانک پسپائی نے امریکہ کی عسکری طاقت کے بارے میں کیے جانے والے دعوؤں کو بے نقاب کر دیا ہے۔
سپاہ پاسداران کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے میں اس طیارہ بردار جہاز کی تعیناتی بڑے پیمانے پر تشہیر اور امریکی حکام کے بیانات کے ساتھ کی گئی تھی، تاہم جنگی حالات کے عروج پر اس کی خاموشی کے ساتھ واپسی بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ یہ اقدام اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں امریکی اور صہیونی قوتیں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔
اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ ایک 13 ارب ڈالر مالیت کے جنگی طیارہ بردار جہاز کا چند تیز رفتار کشتیوں کے خوف سے میدان چھوڑ دینا عالمی رائے عامہ کے لیے حیران کن ہے۔ یہی صورتحال حالیہ دنوں میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہام لنکن کے ساتھ بھی پیش آئی۔
بیان میں امریکی صدر کے بیانات کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ اگر امریکہ واقعی ایرانی بحریہ کو کمزور سمجھتا ہے تو پھر اس کے جنگی جہازوں کو بحیرہ عمان اور بحیرہ احمر کی طرف پیش قدمی سے کیوں روکا جا رہا ہے۔
سپاہ پاسداران نے ایران عراق جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم ماضی میں بھی سخت جنگی حالات کا سامنا کر کے کامیابی حاصل کر چکی ہے اور آئندہ بھی ہر صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
آپ کا تبصرہ