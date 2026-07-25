میناب اسکول حملہ، اقوام متحدہ کے ماہرین کی امریکا اور اسرائیل سے جواب طلبی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی ماہرین نے مشترکہ بیان میں امریکا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے شہر میناب کے اسکول پر حملے سمیت شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے جوابدہی کو یقینی بنایا جائے اور ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ 28 فروری سے اپریل 2026 کے اوائل تک ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران کم از کم 3 ہزار 375 شہری شہید ہوئے، جن میں تقریباً 500 خواتین شامل تھیں، جبکہ 33 ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے۔
اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا کہ انہیں موصول ہونے والی معتبر اطلاعات کے مطابق اس عرصے میں ایرانی شہری ایسے خطرناک مواد کی زد میں بھی آئے جن کے استعمال پر بین الاقوامی سطح پر پابندی عائد ہے اور جن کے صحت عامہ، خصوصاً خواتین، بچیوں اور حاملہ خواتین پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
بیان کے مطابق 28 فروری 2026 کو تعلیمی اوقات کے دوران شجرہ طیبہ اسکول، میناب پر دو مرتبہ حملہ کیا گیا، جس میں 168 بچے اور متعدد اساتذہ شہید ہوگئے۔ ایک واضح طور پر شہری تعلیمی ادارہ تھا اور اس کے فوجی استعمال کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حملے کو پانچ ماہ گزرنے کے باوجود امریکا اور اسرائیل نے اپنی تحقیقات کے نتائج جاری نہیں کیے، جس سے تحقیقات کی شفافیت، غیر جانبداری اور مؤثریت پر سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ تاخیر سے ملنے والا انصاف درحقیقت انصاف سے محرومی کے مترادف ہے۔
اقوامِ متحدہ کے ماہرین نے زور دیا کہ شہریوں کی شہادتوں کو محض غلطی قرار دینے سے ریاستوں کی بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے قانون کے تحت ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتیں، اور اگر قوانین کی خلاف ورزی ثابت ہو تو متعلقہ افراد فوجداری ذمہ داری سے بھی مستثنی نہیں رہ سکتے۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ متاثرین اور ان کے اہلِ خانہ کو حقیقت جاننے، انصاف کے حصول اور مؤثر ازالے کا حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی قانون کسی بھی ریاست کی خودمختاری، علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کو ممنوع قرار دیتا ہے۔
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