  1. دنیا
10 جولائی، 2026، 7:50 PM

امریکی عہدیدار کا ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری رہنے کا دعوی

امریکی عہدیدار کا ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری رہنے کا دعوی

امریکی عہدیدار نے دعوی کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ حل کی تلاش کے لیے پرعزم ہے اور تکنیکی مذاکرات جاری ہیں، جبکہ امریکہ پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی دوبارہ خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک امریکی عہدیدار نے دعوی کیا ہے کہ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ کسی قابل قبول حل تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رائٹرز نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے کے عزم پر قائم ہے اور تکنیکی مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔

یہ دعوی ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ پر ایک بار پھر ایران پر حملہ کرکے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے خاتمے کا اعلان کرچکے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے مستقبل کے بارے میں مزید سوالات پیدا ہوگئے ہیں۔

News ID 1940240

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