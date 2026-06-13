جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے جنیوا جائیں گے، امریکی اخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعوی کیا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جلد جنیوا کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔
اخبار نے چند امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقی ماندہ اور متنازع امور پر مزید تکنیکی مذاکرات اسلام آباد میں منعقد کیے جا سکتے ہیں۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عالمی رہنماؤں سے آبنائے ہرمز میں نگرانی بڑھانے کا مطالبہ کریں گے تاکہ خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق گزشتہ ہفتے تہران سے قطری وفد کی واپسی ایک نئے فارمولے کے ساتھ ہوئی، جسے ذرائع نے ممکنہ معاہدے کے لیے فیصلہ کن موڑ قرار دیا ہے۔
دریں اثنا، ایک عرب میڈیا ادارے نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے جنیوا روانہ ہوں گے۔
تاہم ایران، امریکہ یا دیگر متعلقہ فریقوں کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
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