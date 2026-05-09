ایران اور امریکہ کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا امکان، امریکی اخبار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے اور یہ بات چیت ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے کے آغاز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگی۔
اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ دونوں ممالک ثالثی کردار ادا کرنے والوں کے ذریعے ایک 14 نکاتی یادداشتِ تفاہم تیار کر رہے ہیں، جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ماہ پر مشتمل مذاکراتی فریم ورک واضح کیا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق اس دستاویز میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں نرمی کرے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ بھی مذاکرات شروع ہونے کے بعد 30 دن کے اندر اندر ایران کی بندرگاہوں پر عائد محاصرہ بتدریج ختم کرے گا۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ مجوزہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں سامنے آرہے ہیں جب خطے میں کشیدگی اپنی بلند ترین سطح پر ہے اور دونوں فریق جنگ کے خاتمے کے لیے نئے سفارتی راستے تلاش کر رہے ہیں۔
