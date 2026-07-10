شہید کے قاتلوں کو دیر یا جلد اپنے انجام تک پہنچائیں گے، جنرل عبداللہی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈکوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے قائد شہید آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای کی تشییع جنازہ کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج قوم اور امت اسلامی کے تعاون سے دشمن کے خلاف فیصلہ کن اقدام کریں گی اور قائد شہید و دیگر شہدا کے قاتلوں کو دیر یا جلد ان کے انجام تک پہنچائیں گی۔
تفصیلات کے مطابق میجر جنرل علی عبداللہی نے اپنے پیغام میں قائد شہید آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای کی شہادت پر امام زمانہ، رہبر انقلاب آیت اللہ العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنہ ای، امت اسلامی اور تمام آزادی پسندوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں دنیا نے ایک ایسی تاریخی اور بے مثال حماسی داستان دیکھی جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہید رہبر انقلاب کی تشییع اور آخری رخصتی کی تقریبات بصیرت، ایمان، جہاد اور مقاومت کی عظیم علامت کے طور پر انسانی تاریخ میں ثبت ہو چکی ہیں۔
انہوں نے ایران کی عوام، عراق کی حکومت، مسلح افواج، مجاہدین اسلام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے آزادی پسند افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہید امام خامنہ ای کی تشییع میں ان کی بھرپور اور بامعنی شرکت نے اسلامی انقلاب اور محاذ مقاومت کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت پیش کیا۔
میجر جنرل عبداللہی نے کہا کہ امت اسلامی کی یہ بے مثال حاضری صرف ایک تشییع جنازہ نہیں بلکہ حق کی حمایت اور استکباری طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کے خلاف ایک واضح پیغام تھی، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو مزید نمایاں کر دیا۔
انہوں نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملت ایران کے غم اور سوگ کو ہرگز کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ یہی غم اور مقدس غصہ قائد شہید اور دوسری و تیسری مسلط کردہ جنگوں کے شہدا کے قاتلوں سے انتقام کے عزم کو مزید مضبوط کرے گا۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ ملت ایران کے بہادر فرزند، جو مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، خدا پر توکل اور مسلمان و آزادی پسند اقوام کی حمایت کے ساتھ ایسا انقلابی اقدام کریں گے کہ دشمن کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر کو دیر یا جلد ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔
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