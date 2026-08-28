دوسرے ممالک پر پابندیوں سے امریکہ خود تنہا ہوگا، روسی سینیٹر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی سینیٹر الیکسی پوشکوف نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک پر عائد کی جانے والی پابندیاں بالآخر امریکہ کو عالمی سطح پر تنہائی کی طرف لے جائیں گی۔
روسی خبر رساں ادارے ریانووستی کے مطابق، روسی فیڈریشن کونسل کی آئینی کمیٹی کے رکن الیکسی پوشکوف نے کہا کہ امریکہ مسلسل مختلف ممالک کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے، لیکن یہ دھمکیاں آخرکار خود واشنگٹن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔
انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی صورت میں تہذیب کے خاتمے جیسی دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس طرز عمل سے امریکہ کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
روسی سینیٹر نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اختیار کی جانے والی دباؤ کی پالیسی عالمی سطح پر اس کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے اور دیگر ممالک کو واشنگٹن سے دور ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔
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