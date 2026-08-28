ٹرمپ کا خفیہ اقدام؛ سربراہِ سی آئی اے روس پہنچ گئے، ایران سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ جان ریٹکلف کو ایک خصوصی مشن پر روس روانہ کیا، جہاں انہوں نے روسی حکام اور اپنے ہم منصبوں سے اہم ملاقاتیں کیں۔
رپورٹس کے مطابق جان ریٹکلف نے روسی حکام سے گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن شمالی اوقیانوس کے معاہدے (نیٹو) کی شق 5 کے تحت اجتماعی دفاع کے اصول پر قائم ہے۔ اس شق کے مطابق نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔
امریکی حکام کے مطابق ریٹکلف نے اپنے دورۂ روس کے دوران ماسکو سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ روس اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ اپنے اقتصادی اور سکیورٹی تعلقات ختم کرے۔
دوسری جانب روس کی غیرملکی انٹیلی جنس سروس کے سربراہ سرگئی ناریشکین نے جان ریٹکلف کے ساتھ ماسکو میں ہونے والی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نشست میں انٹیلی جنس اداروں کی سرگرمیوں سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ناریشکین نے کہا کہ ملاقات میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے بقول سکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے سربراہان کے درمیان بالمشافہ ملاقاتیں پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا معمول کا حصہ ہیں اور اس ملاقات میں بھی دونوں اداروں کے دائرۂ اختیار سے متعلق متعدد مسائل زیر بحث آئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انٹیلی جنس کے شعبے میں مختلف ممالک کے سکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے سربراہان سے بالمشافہ یا آن لائن ملاقاتیں ان کے معمول کے فرائض کا حصہ ہیں۔ ناریشکین کے مطابق وہ تقریباً ہر ہفتے دنیا کے مختلف براعظموں سے تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی سکیورٹی یا انٹیلی جنس ادارے کے سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس لیے جان ریٹکلف سے ملاقات بھی ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا حصہ تھی۔
ادھر کریملن کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی اور موجودہ گہرے بحران سے نکلنے پر اس ملاقات کے ممکنہ اثرات کے بارے میں فیصلہ دینا ابھی قبل از وقت ہے۔
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