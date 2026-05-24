جارحیت دہرائی گئی تو تباہ کن ردعمل دیں گے، ایرانی فوج کی بڑی وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء مرکزی قرارگاہ کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا ہے کہ ملک کی طاقتور مسلح افواج کسی بھی نئی جارحیت کا سخت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
میجر جنرل علی عبداللہی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے اپنے ایک پیغام میں دشمن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج ملک کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا ایسا جواب دیں گی جس پر دشمن کو شدید پچھتاوا ہوگا۔
جنگ رمضان کے شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ملک کی طاقتور مسلح افواج کی عظیم مزاحمت اور کامیابی نے ثابت کر دیا کہ قوم کا خدا کی قدرت پر ایمان، اعتماد اور مقامی دفاعی صلاحیتوں پر انحصار عالمی سطح پر عزت، وقار اور اسٹریٹجک طاقت کے حصول کی راہ ہموار کرتا ہے۔
انہوں نے مزاحمت، استقامت، بیداری اور امریکی و صہیونی دشمن کے مقابلے میں ہوشیاری جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی طاقتور مسلح افواج اور رہبر انقلاب کی رہنمائی کی بدولت خلیج فارس کے خطے کو محفوظ بنائے گا اور اس آبی گزرگاہ کے خلاف دشمن کی سازشوں اور جارحیت کا خاتمہ کرے گا۔
میجر جنرل علی عبداللہی نے مزید کہا کہ ہم دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق رہبر انقلاب کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی خطے کے مستقبل کی ضمانت بنے گی۔
انہوں نے تاکید کی کہ ملک کی طاقتور مسلح افواج ماضی کے تلخ تاریخی تجربات کو دوبارہ نہیں دہرانے دیں گی اور کسی بھی جارحیت کا جہنم جیسا اور پچھتاوے سے بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔
