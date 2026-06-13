دنیا جلد ایران کی فتح اور مقاومت کی کامیابی کی گونج سنے گی، جنرل عبداللہی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء سینٹرل ڈیفنس ہیڈکوارٹر کے کمانڈر جنرل علی عبداللہی نے کہا ہے کہ دنیا ایران اور مقاومتی محاذ کی کامیابی کی جلد خوشخبری سنے گی۔
شہید جنرل غلامعلی رشید اور ان کے فرزند امین عباس رشید کی پہلی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کی استقامت اور حمایت مسلح افواج کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے اور دنیا بہت جلد ایران اور ایرانی قوم کی فتح کی گونج سنے گی۔
انہوں نے کہا کہ شہید جنرل غلامعلی رشید نہ صرف ایک ممتاز فوجی کمانڈر تھے بلکہ دفاع اور قومی سلامتی کے میدان میں ایک مکتب کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے دفاعِ مقدس کے دوران فتح المبین، بیت المقدس اور کربلائے پنج جیسے اہم آپریشنز کی منصوبہ بندی اور کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔
جنرل عبداللہی کے مطابق شہید رشید نے جنگ کے بعد بھی ملک کے دفاعی نظریے اور ڈیٹرنس کی حکمت عملی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا اور دشمن کے کثیر الجہتی خطرات کا ادراک رکھتے ہوئے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں اہم خدمات انجام دیں۔
انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے شہید رشید کا قتل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایران کے دفاعی ڈھانچے میں نہایت اہم مقام رکھتے تھے۔ دشمن اس خوش فہمی میں تھا کہ ایرانی عسکری قیادت کو نشانہ بنا کر دفاعی عزم کو کمزور کر دے گا، لیکن وہ اس حقیقت سے غافل تھا کہ شہید رشید اپنے پیچھے علم، تجربے اور اسٹریٹجک فکر کا عظیم سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔
پیغام میں مزید کہا گیا کہ آج ایرانی مسلح افواج شہید رشید کی فکری میراث اور رہنمائی کی روشنی میں دشمن کی پیچیدہ عسکری، ادراکی اور جنگی حکمت عملیوں کا مؤثر مقابلہ کر رہی ہیں اور ملک کی زمینی، فضائی اور بحری سرحدوں پر دفاعی آمادگی برقرار ہے۔
جنرل عبداللہی نے زور دے کر کہا کہ ایرانی قوم ہمیشہ کی طرح میدان میں موجود ہے اور رہبر انقلاب کی قیادت میں مسلح افواج کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ دشمن اپنی جارحیت اور سازشوں میں ناکام ہوگا اور عنقریب پوری دنیا ایران اور مقاومتی محاذ کی کامیابی کی گواہ بنے گی۔
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