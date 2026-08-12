پاک ایران تعلقات میں توسیع خطے کے استحکام اور سیکورٹی میں بھی مددگار ثابت ہوسکتی ہے، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی کی قیادت میں پاکستانی وفد نے تہران میں صدر پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور طے شدہ معاہدوں پر عملدرآمد تیز کرنے پر زور دیا گیا۔
ملاقات کے دوران صدر پزشکیان نے کہا کہ تہران، اسلام آباد کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور عوامی سطح کے گہرے روابط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو اہم قرار دیا اور کہا کہ تہران، ایران کے ساتھ یکجہتی مضبوط بنانے اور دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر حکام کے مؤقف کا خیرمقدم کرتا ہے۔
ایرانی صدر نے اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے موجودہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں مزید گہرائی دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول کے ساتھ ساتھ خطے میں استحکام اور سلامتی کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔
اس موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے کہا کہ ان کے دورۂ تہران کا مقصد ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے حالیہ دورۂ پاکستان کے دوران طے پانے والے معاہدوں اور باہمی مفاہمتوں پر پیش رفت کا جائزہ لینا اور ان پر عملدرآمد کو آگے بڑھانا ہے۔
محسن نقوی نے ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اور مضبوط تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد، تہران کے ساتھ تعلقات کو جامع انداز میں وسعت دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے۔
پاکستانی وزیر داخلہ نے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور اپنے دورۂ ایران کو دوطرفہ تعاون کے طریقہ کار کو مزید مضبوط بنانے اور معاہدوں پر عملدرآمد کی رفتار تیز کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔
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