امریکی مداخلت آبنائے ہرمز کی مرحلہ وار بحالی کے عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی اشتعال انگیز کارروائیاں اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے راستوں کے تعین میں مداخلت نہ صرف ایران کے سخت ردعمل کا باعث بنیں گی بلکہ آبنائے ہرمز کی مرحلہ وار بحالی کے عمل میں بھی سنگین رکاوٹ پیدا کریں گی۔
انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ایران اور عراق میں شہید امام خامنہ ای کی تشییع میں کروڑوں افراد کی شرکت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم عوامی اجتماع نے ثابت کر دیا کہ اب طاقت کے زور کا دور ختم ہو رہا ہے اور یہ صدی اقوام کے عزم و ارادے کی بالادستی کی صدی ہے۔
سپاہ کے بحری کمانڈر نے امریکی فوج کو بچوں کی قاتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے امریکی جارحیت کا مؤثر جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ جنگوں کا فیصلہ صرف ہتھیاروں کی تعداد نہیں بلکہ ایمان کی قوت کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران سپاہ کی بحریہ نے آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھال کر وہاں سلامتی برقرار رکھی ہے، جس کے نتیجے میں مرحلہ وار بحالی کا عمل جاری ہے اور بحری آمدورفت کی صلاحیت جنگ سے پہلے کی سطح کے تقریباً 50 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔
کمانڈر کے مطابق ان بحری جہازوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے مقررہ حفاظتی ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے سپاہ کی بحریہ سے اجازت حاصل کر کے مخصوص راستوں سے گزر رہے ہیں۔
انہوں نے دوبارہ واضح کیا کہ آبنائے ہرمز اور اس خطے میں بیرونی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی مداخلت اور بحری راستوں کے تعین کی کوششیں نہ صرف ایران کے سخت جواب کا سبب بنیں گی بلکہ آبنائے ہرمز کی تدریجی بحالی کو شدید متاثر کریں گی اور اس اہم آبی گزرگاہ سے استفادہ کرنے والے ممالک کے مفادات کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کریں گی۔
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