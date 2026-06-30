آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمدورفت کے لیے صرف ایک بحری راستہ مجاز ہے، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے خلیج فارس اور بحیرۂ عمان کے درمیان آمدورفت کے لیے صرف لارک جزیرے کے جنوب میں ایران کی جانب سے مقرر کردہ بحری راستہ ہی قابلِ استعمال ہے، اور تمام جہازوں کو اسی کی پابندی کرنا ہوگی۔
تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے ایک بار پھر بین الاقوامی جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں صرف ایران کی جانب سے مقرر کردہ ایک مخصوص بحری راستہ ہی مجاز ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ لارک جزیرے کے جنوب میں واقع بحری گزرگاہ ہی خلیج فارس سے آبنائے ہرمز کے ذریعے بحیرۂ عمان تک آمدورفت کے لیے واحد منظور شدہ راستہ ہے۔
بیان کے مطابق سپاہ پاسداران کی بحریہ اس راستے پر نافذ کیے گئے بحری ضوابط پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام جہازوں سے ان ہدایات کی مکمل پابندی کی توقع کی جاتی ہے۔
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