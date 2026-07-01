آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمدورفت سے متعلق عمان کی امریکہ اور مغربی ممالک کو نئی تجویز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعوی کیا ہے کہ سلطنت عمان نے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کو آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمدورفت کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت جہاز رانی کمپنیوں سے گزرنے کی فیس وصول کی جائے گی۔
تفصیلات کے مطابق، نیویارک ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان کی تجویز کسی حد تک آبنائے ملاکا اور سنگاپور میں رائج انتظامی طریقہ کار سے متاثر ہے۔ اس منصوبے میں فیس کی ادائیگی کو باضابطہ طور پر اختیاری رکھا گیا ہے، تاہم ایران کا مؤقف ہے کہ یہ ادائیگی لازمی ہونی چاہیے۔
رپورٹ کے مطابق، واشنگٹن نے اس تجویز پر بعض تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عمانی حکام کے ساتھ اس کی تفصیلات پر مزید مذاکرات کا خواہاں ہے۔ امریکی حکام کو امید ہے کہ فنی مذاکرات کے ذریعے اختلافی نکات دور کیے جا سکیں گے۔
ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریبآبادی نے کہا ہے کہ تہران آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام کے لیے نئے نظام کے قیام پر آمادہ ہے، تاہم اگر عمان مشترکہ انتظامی فریم ورک پر اتفاق نہ کرے تو ایران اس عمل کو خود آگے بڑھائے گا۔
اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز گزشتہ برسوں میں بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے ہمیشہ کھلی رہی، لیکن ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اس اہم آبی گزرگاہ کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔
یاد رہے کہ اس سے قبل ایرانی وفد کے مسقط کے دورے کے بعد ایران اور عمان نے مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا تھا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام اور اس پر حاکمیت میں ساحلی ممالک کو بنیادی کردار حاصل ہونا چاہیے، جبکہ دونوں ممالک نے بین الاقوامی معیارات اور ساحلی ریاستوں کے اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے جہازوں کی آمدورفت کے نئے طریقۂ کار پر مشاورت جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا تھا۔
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