نصر2 آپریشن، سپاہ پاسداران کا بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر بڑا حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے منگل کی شام بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر آپریشن نصر 2 کے تیسرے مرحلے کے تحت میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائی منگل کو جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔
پریس ٹی وی کے مطابق سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کہا کہ بحری اور فضائی یونٹوں نے "یا زین العابدین" کے کوڈ نام سے مربوط میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ بحرین کے شیخ عیسی فوجی اڈے پر موجود دشمن بحری جہازوں اور جنگی طیاروں کے لیے اسلحہ اور پرزہ جات رکھنے والے متعدد گودام تباہ کر دیے گئے جبکہ کویت کے علی السالم فضائی اڈے پر ایم کیو 9 ڈرونز کی تعیناتی کے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد ڈرون تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی اسی روز دوپہر کے وقت امریکی فوج کی جانب سے جنوبی ایران میں مسلح افواج کی متعدد ساحلی تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی۔
سپاہ پاسداران نے خبردار کیا کہ جب تک امریکہ اپنی جارحیت جاری رکھے گا، اس کے خلاف جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی، اور آئندہ کسی بھی حملے کا سامنا امریکہ کو غیر متوقع ردعمل سے کرنا پڑے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ جب تک خطے میں امریکی مداخلت اور جارحیت برقرار رہے گی، اس وقت تک خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہوسکے گی، جبکہ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی بھی مزید تاخیر کا شکار ہوگی۔
اس سے قبل ایرانی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ امریکہ نے جنوبی ایران میں قشم، کیش اور اندیمشک سمیت متعدد علاقوں پر فضائی حملے کیے۔
یاد رہے کہ امریکہ نے 7 اپریل کو یکطرفہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی ایرانی سرزمین کی متعدد بار خلاف ورزیاں کیں۔ جون میں پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باوجود، جس کی پہلی شق ہر محاذ پر جارحیت کے خاتمے سے متعلق تھی، امریکی کارروائیاں جاری رہیں۔
آپ کا تبصرہ