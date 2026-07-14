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14 جولائی، 2026، 10:45 PM

یمنی افواج نے سعودی ڈرون مار گرایا، کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیں گے، ترجمان

یمنی افواج نے سعودی ڈرون مار گرایا، کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیں گے، ترجمان

یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ صوبہ البیضاء کی فضائی حدود میں سعودی ونگ لونگ 2 جاسوس ڈرون کو نشانہ بنایا گیا اور یمن اپنی خودمختاری کے خلاف کسی بھی اقدام پر خاموش نہیں رہے گا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سریع نے کہا ہے کہ یمنی افواج نے صوبہ البیضاء کی فضائی حدود میں سعودی عرب کا ایک جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔

تفصیلات کے مطابق، جنرل یحیی سریع نے کہا کہ سحر کے وقت یمنی افواج نے سعودی عرب کے زیرِ استعمال ونگ لونگ 2 جاسوس ڈرون کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ صوبہ البیضاء کی فضائی حدود میں خفیہ مشن انجام دے رہا تھا۔

انہوں نے کہا کہ ڈرون کو مناسب دفاعی ہتھیاروں کی مدد سے کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا۔

جنرل یحیی سریع نے کہا کہ یمنی مسلح افواج ملک کی فضائی حدود اور قومی خودمختاری کے ہر قسم کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہیں، اور کسی بھی خلاف ورزی کا بروقت جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

News ID 1940306

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