آبنائے ہرمز میں جہاز ایران کی مقرر کردہ بحری گزرگاہ استعمال کرنے لگے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سمندری نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس نے رپورٹ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں تقریباً کوئی بھی جہاز عمانی راستہ استعمال نہیں کر رہا اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کی وارننگ کے بعد جہاز اپنا رخ ایران کی مقرر کردہ بحری گزرگاہ کی جانب موڑ رہے ہیں۔
سی این این نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کی وارننگ کے بعد زیادہ سے زیادہ جہاز ایران کی مقرر کردہ بحری گزرگاہ استعمال کر رہے ہیں۔
سمندری تجزیاتی کمپنی ونڈورڈ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت پر اثر انداز ہونے کی امریکی کوششوں کے باوجود جنوبی بحری راستہ استعمال کرنے والے جہاز پاسداران انقلاب کی وارننگ ملنے کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر رہے ہیں۔
ونڈورڈ کے مصنوعی ذہانت پر مبنی سمندری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز سے اب تک دو جہاز نام نہاد عمانی راہداری چھوڑ کر ایران کی بحری گزرگاہ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ چار دیگر جہاز واپس خلیج فارس کی طرف لوٹ گئے۔
اس سے قبل بلومبرگ نے رپورٹ کیا تھا کہ آٹھ جہازوں نے امریکہ کی حمایت یافتہ بحری راہداری استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جن میں سے کئی نے ایران کے بحری راستے کو اختیار کیا۔ اس رپورٹ کی تصدیق میرین ٹریفک کی سیٹلائٹ تصاویر سے بھی ہوئی۔
ونڈورڈ کے مطابق جہازوں کے راستے تبدیل کرنے کا عمل ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاسداران انقلاب کی گشتی کشتیاں علاقے میں موجود تھیں۔ کمپنی نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ ایران کی مقرر کردہ محفوظ بحری گزرگاہ کے علاوہ دیگر راستے استعمال کرنے والے جہازوں کو ریڈیو کے ذریعے مسلسل وارننگ جاری کر رہی ہے۔
کمپنی کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے بحری راستے کی طرف منتقل ہونے والے دو جہازوں میں ایک کیمیکل ٹینکر شامل ہے جو بھارت کی بندرگاہ جا رہا تھا، جبکہ دوسرا خام تیل بردار جہاز متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ کی جانب رواں تھا۔
نام نہاد عمانی راہداری چھوڑ کر خلیج فارس کی طرف واپس آنے والے چار جہازوں میں ایک بلک کیریئر، ایک کار بردار جہاز، ایک آئل ٹینکر اور ایک ایسا جہاز شامل تھا جو بین الاقوامی شناختی نمبر کے بغیر کام کر رہا تھا۔
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