شہید امام خامنہ ای سالار شہداء کربلا کے آغوش میں+ویڈیوز/تصاویر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے عوام نے بڑی تعداد میں نجف اشرف میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع جنازہ میں شرکت کی اور صبح سویرے ہی مقررہ مقامات پر پہنچ گئے۔ اس عظیم الشان تقریب میں عوام نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مزاحمتی محاذ کے اصولوں اور اہداف سے اپنی وفاداری اور عہد کی تجدید کی۔
نجف اشرف میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع میں عراقی عوام کا سمندر امڈ آیا
تشییع میں شریک افراد نجف اشرف میں پل الکوفہ سے حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جانب روانہ ہوئے۔
کربلا میں شہید رہبر ایران کے جسد خاکی پر نماز ادا کی گئی۔
حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک میں شہید رہبر انقلاب کے جسد خاکی پر نماز جنازہ ادا کی گئی
حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ کے خدام نے شہید رہبر کے جسد خاکی کا استقبال کیا
حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں شہید رہبر کے جسد خاکی پر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے
شہید امت کا جسد مطہر برسوں کی جدائی کے بعد کربلائے معلی پہنچ گیا
نجف، کربلا اور المثنیٰ میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع کے موقع پر عام تعطیل
عراقی نیوز ویب سائٹ شفق نیوز کے مطابق کربلا کے گورنر نصیف جاسم الخطابی نے اعلان کیا کہ آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای کے استقبال اور تشییع میں لاکھوں افراد کی مسلسل شرکت کے باعث جمعرات کو کربلا میں سرکاری تعطیل ہوگی۔
اسی طرح صوبہ المثنیٰ کے گورنر مہند العتابی نے بھی الگ بیان میں اعلان کیا کہ شہریوں کو کربلا میں تشییع میں شرکت کا موقع فراہم کرنے کے لیے صوبے میں عام تعطیل دی جا رہی ہے۔
عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق نجف اشرف میں بھی شہید رہبر انقلاب کی تشییع کے سلسلے میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔
کربلا میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع میں لاکھوں عزاداروں کی شرکت
کربلا کے نوجوانوں نے شہید رہبر امت کے راستے کو پھولوں سے سجا دیا
کربلائے معلی کی رضاکار ٹیموں نے انسانی زنجیر بنا کر شہید آیت اللہ خامنہ ای کے جسد خاکی کا استقبال کیا اور راستے پر پھول نچھاور کیے۔
نجف میں 30 لاکھ افراد نے شہید رہبر ایران کی تشییع میں شرکت کی
عراق میں تشییع کی اعلیٰ کمیٹی کے ترجمان سعد معن نے اعلان کیا کہ ابتدائی اندازوں، زمینی مشاہدات اور میڈیا رپورٹس کے مطابق نجف اشرف میں شہید سید علی خامنہ ای کی تشییع میں تقریباً 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔
انہوں نے بتایا کہ کربلا میں بھی اعلیٰ سکیورٹی کمیٹی تقریب کی نگرانی کر رہی ہے۔
بین الحرمین میں شہید رہبر انقلاب کے استقبال کے لیے عراقی عزاداروں کا غیر معمولی ہجوم
عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق بین الحرمین میں شہید رہبر انقلاب کے جسد خاکی کے استقبال کے لیے عزاداروں کا بڑا اجتماع دیکھنے میں آیا۔
عراق میں شہید رہبر ایران کی تشییع کی وسیع میڈیا کوریج
تشییع کی منتظمہ کمیٹی کے ترجمان سعد معن نے بتایا کہ تقریب کی کوریج کے لیے تقریباً 4300 عراقی اور غیر ملکی صحافی شریک ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ صبح 5 بجے سے تقریب کی براہ راست نشریات جاری ہیں اور عراق کے تمام ٹی وی چینلز نے اس تقریب کو براہ راست نشر کیا۔
ان کے مطابق تقریب کی بین الاقوامی سطح پر بھی وسیع کوریج ہوئی، جہاں تقریباً ایک ہزار غیر ملکی اور 3300 عراقی صحافی مختلف ٹی وی چینلز، خبر رساں اداروں، اخبارات، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا کی نمائندگی کر رہے تھے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ نجف اشرف میں تقریب کی کوریج کے لیے تقریباً 20 سیٹلائٹ نشریاتی گاڑیاں بھی تعینات کی گئی تھیں، جن میں سے بیشتر مختلف میڈیا اداروں کو مفت خام ویڈیو فراہم کر رہی تھیں۔
سی این این کی عراق میں شہید رہبر کی تشییع پر رپورٹ
سی این این نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے جسد خاکی کو نجف منتقل کیا گیا، جہاں ہزاروں افراد نے ایران اور عراق کے پرچم اٹھا کر ان کا استقبال کیا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ تشییع کا عراقی مرحلہ شیعہ دنیا کے اہم مذہبی مراکز سے تعلق رکھنے کے باعث خصوصی مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔
نجف اشرف میں شہید رہبر ایران کی تاریخی تشییع
العہد ٹی وی نے رپورٹ دی کہ شہید رہبر انقلاب کے جسد خاکی کی نجف اشرف میں لاکھوں عراقیوں کی موجودگی میں تشییع کی گئی۔
صبح 6 بجے شروع ہونے والی اس تقریب میں عوام اور عراقی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
آخر میں شہید رہبر کے جسد خاکی کو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں لے جایا گیا، جہاں اسے ضریح اقدس کا طواف کرایا گیا۔
اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں آیت اللہ سید محمد تقی حکیم کی اقتدا میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔
نجف سے کربلا جانے والی شاہراہ پر 45 ڈگری گرمی میں عراقی قبائل کا انتظار
عراقی قبائل شدید گرمی کے باوجود نجف سے کربلا جانے والے راستے پر شہید قائد امت کے جسد خاکی کے استقبال کے لیے موجود رہے۔
کربلا شہید رہبر انقلاب کی تشییع کے لیے مکمل طور پر تیار
کربلائے معلی میں شہید امام خامنہ ای کے جسد خاکی کے منتظر عوام
کربلائے معلی میں بڑی تعداد میں عراقی عوام شہید رہبر انقلاب کے جسد خاکی کی آمد کے انتظار میں موجود رہے تاکہ آخری دیدار اور تشییع میں شرکت کر سکیں۔
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