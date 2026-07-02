مقاومتی رہنما کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث صہیونی جاسوس کو سزائے موت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی سکیورٹی ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ایک شخص کو تمام داخلی قانونی و انقلابی مراحل مکمل ہونے کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔
ادارے کے بیان کے مطابق مذکورہ شخص پر اسرائیلی انٹیلی جنس اداروں کے ساتھ تعاون اور غزہ میں جنگ کے دوران ایسی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ملزم مختلف مزاحمتی رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں میں بھی مبینہ طور پر شریک رہا، جن میں عزالدین الحداد (ابوصہیب)، جو القسام کے آپریشنز کے کمانڈر تھے، پر حملے میں کردار بھی شامل ہے۔
مزاحمتی سکیورٹی ادارے نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا انجام یہی ہوگا۔ بیان میں ایسے افراد سے اپیل بھی کی گئی کہ وہ مزید دیر ہونے سے پہلے فلسطینی صفوں میں واپس آئیں اور خود کو مزاحمتی سکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیں۔
ادارے نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد صرف اپنے ذاتی اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ان کے اقدامات فلسطینی معاشرتی روایات، قبائلی اقدار اور قومی وحدت کی نمائندگی نہیں کرتے۔
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