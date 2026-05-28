کویت میں دھماکوں کی آوازیں؛ امریکی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کویت کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں سنائی دینے والے دھماکے دراصل دفاعی نظام کی جانب سے مخاصمانہ ڈرون اور میزائل حملوں کو روکنے کی کارروائی کا نتیجہ تھے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں پر ایران کے ساتھ طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھنے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ مغربی میڈیا کے مطابق، ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے ایک مقام پر نئی کارروائی کی ہے۔
امریکی عہدیدار نے اس حملے کو جواز فراہم کرتے ہوئے دعوی کیا کہ نشانہ بنائے گئے مقام سے امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو خطرہ لاحق تھا، تاہم انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
دوسری جانب جمعرات کی صبح ایرانی شہر بندرعباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ مقامی رپورٹس کے مطابق شہر کا فضائی دفاعی نظام کچھ دیر کے لیے فعال کر دیا گیا تھا تاکہ معاندانہ حملے کا مقابلہ کیا جا سکے۔
رپورٹس کے مطابق، گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران یہ دوسرا موقع ہے جب امریکہ اور اسرائیل پر ایران کے خلاف جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل منگل کی صبح بھی بندرعباس پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔
