امریکی بحریہ کے جہازوں پر جوابی حملہ کرکے بھاری نقصان پہنچایا، ایرانی فوج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء سینٹرل ڈیفنس ہیڈکوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جس کے بعد ایرانی مسلح افواج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشرقی آبنائے ہرمز اور بندرگاہ چابہار کے جنوب میں موجود امریکی فوجی بحری جہازوں پر حملہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔
ترجمان کے مطابق، امریکی دہشت گرد اور بحری قزاق فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کی سمندری حدود سے گزرنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر کو جاسک کے علاقے میں آبنائے ہرمز کی جانب جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ، ایک اور جہاز کو جو آبنائے ہرمز میں داخل ہو رہا تھا، امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے نشانہ بنایا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے غیر فوجی علاقوں پر بھی فضائی حملے کیے، جن میں بندر خمیر، سیریک اور جزیرہ قشم کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔
ترجمان کے مطابق، اس امریکی جارحیت کے بعد ایرانی مسلح افواج نے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے اور چابہار کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔
ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے حامی ممالک کو جان لینا چاہیے کہ ایران ماضی کی طرح پوری طاقت کے ساتھ اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر قسم کی جارحیت اور تجاوز کا سخت اور فیصلہ کن جواب دے گا۔
