عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی قیمت 99 ڈالر تک پہنچ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی قیمت میں 3 فیصد اضافہ ہوا ہے جس کے بعد یہ 99 ڈالر فی بیرل سے زیادہ ہو گئی ہے۔
اوئل پرائس ویب سائٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، شمال مغربی یورپ میں ایرانی ہلکے تیل کی قیمت 98.01 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ایرانی بھاری تیل اور فروزان بالترتیب 96.11 اور 96.36 ڈالر میں فروخت ہوئے۔
بحیرہ روم کے خطے میں بھی ایرانی تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں ہلکا تیل 97.36 ڈالر اور بھاری تیل 95.21 ڈالر فی بیرل رہا، جبکہ فروزان تیل کی قیمت 95.46 ڈالر فی بیرل رہی۔
رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ قیمت مصر کی بندرگاہ سیدی کریر میں ریکارڈ کی گئی، جہاں ایرانی ہلکے تیل کی قیمت 99.26 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ بھاری تیل 97.11 ڈالر اور فروزان 97.36 ڈالر فی بیرل فروخت ہوا۔
