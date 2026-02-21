  1. سياسي
21 فروری، 2026، 10:58 AM

ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ایران کے وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ٹیلیفونک رابطے میں علاقائی اور عالمی پیش رفت پر گفتگو کرتے ہوئے سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے رابطوں کے تسلسل پر زور دیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمٰن آل ثانی سے فون پر بات چیت کی، جس میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔

گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکا کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی فریم ورک کے اندر سفارتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مشاورت اور تعاون کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔

انہوں نے کشیدگی میں کمی اور اہم علاقائی امور پر باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے مکالمے کو مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا۔

