نیپال اور چین میں سیلاب؛ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1375 ہوگئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ آنے والے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کے روز بڑھ کر 1375 ہوگئی، جبکہ اس تباہی کے دس روز بعد بھی 5531 افراد لاپتہ ہیں۔
نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 1344 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 5000 افراد، جن میں 589 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، اب تک لاپتہ ہیں۔
چینی حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع شیزانگ خودمختار خطے، جسے تبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مزید 531 افراد لاپتہ ہیں۔
نیپال اور چین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، لاپتہ افراد میں مجموعی طور پر 850 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔
یہ سانحہ 26 اگست کو اس وقت شروع ہوا جب نیپال میں تقریباً 5200 میٹر کی بلندی پر واقع لانگ ٹانگ لیرونگ پہاڑ میں موجود ایک گلیشیئر ٹوٹ گیا۔
آپ کا تبصرہ