سیستان و بلوچستان میں صیہونی اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ کے قدس ہیڈکوارٹرز کے شعبۂ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ درست اور مؤثر انٹیلی جنس نگرانی کے ذریعے ایک دہشت گرد ٹیم کی نشاندہی کی گئی اور قدس ہیڈکوارٹرز کے زیرِ انتظام مجاہدین نے، جن میں صوبائی محکمۂ اطلاعات، سپاہ سلمان کی انٹیلی جنس تنظیم اور پولیس فورس (فراجا) شامل تھیں، مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے اس ٹیم کو فیصلہ کن ضرب لگائی؛ جس کے نتیجے میں دو دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
بیان کے مطابق، یہ دہشت گرد ٹیم، دہشت گرد غاصب صیہونی اور امریکی حکومت سے وابستہ تھی اور اس کا منصوبہ تھا کہ امریکہ کی جنگ کے ساتھ ساتھ صوبے میں پہلے سے طے شدہ اہداف کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں کرے؛ تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دہشت گرد اپنی کاروائی شروع کرنے سے پہلے ہی سکیورٹی فورسز کی کارروائی کا نشانہ بن گئے۔
قدس ہیڈکوارٹرز نے دہشت گرد غاصب صیہونی اور امریکی حکومت کے آلہ کاروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سیستان و بلوچستان کے عوام کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے اور کسی بھی مزدور کو علاقے میں داخل ہونے یا اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔
آپ کا تبصرہ