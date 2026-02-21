امریکی عدالت کا فیصلہ: ایران کے شراکت دار ممالک پر عائد کئی ٹیرف ختم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی حکومت نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ایران کے شراکت دار ممالک پر عائد متعدد ٹیرف ختم کر دیے ہیں۔ ان ٹیرفز کو ایمرجنسی قوانین کے تحت عائد کیا گیا تھا، لیکن اب انہیں مؤثر طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق اپریل 2025 میں 185 ممالک اور علاقوں کے برآمدی مصنوعات پر عائد ٹیرف، جو ایمرجنسی قانون کے نام پر لگائے گئے تھے، اب ختم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح چین، میکسیکو اور کینیڈا پر غیر قانونی آمدورفت اور منشیات سمگلنگ کے بہانے لگائے گئے ٹیرف بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ ٹیرفز بھی ختم ہوئے ہیں جو ان ممالک پر لگائے گئے تھے جنہوں نے وینیزویلا سے تیل یا گیس خریدی، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر بھی ختم ہو گیا ہے جس کے تحت بھارت پر 25% اضافی ٹیرف عائد کیا گیا تھا۔
یہ ٹیرفز 7 فروری سے ختم ہو چکے ہیں، اور متعلقہ ایگزیکٹو آرڈرز اب مزید مؤثر نہیں رہیں گے اور ان کے تحت عائد ٹیرف اب وصول نہیں کیے جائیں گے، جیسا کہ دستاویز میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ صدر نے بین الاقوامی ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (IEEPA) کے تحت دیگر ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کے لیے اپنی قانونی حدود سے تجاوز کیا۔ عدالت نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا پہلے جمع شدہ ٹیرفز کی واپسی کی جائے گی یا نہیں۔
اپریل 2025 میں صدر نے 185 ممالک کی مصنوعات پر ٹیرفز لگانے کا اعلان کیا تھا، جن کی شرح اور مقاصد بعد میں تبدیل بھی کیے گئے تھے۔ اس فیصلے کے خلاف عدالت کے زیریں درجے کے فیصلے اور اپیل کے بعد سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا، جس نے امریکی تجارتی پالیسی اور بین الاقوامی تجارت کے قوانین کے دائروں کو ایک بار پھر واضح کیا ہے۔
امریکی صدر نے اس عدالتی فیصلے کے ردعمل میں تمام ممالک کی مصنوعات پر 10% نیا عالمی ٹیرف عائد کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا ہے، مگر یہ علیحدہ اقدام سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ مختلف قانونی بنیاد پر کیا گیا ہے۔
یہ صورتحال عالمی تجارت اور معاشی تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے صدر کے وسیع تجارتی اقدامات کو محدود قرار دے کر کانگریس کی بطور قانون ساز کردار کو مضبوط کیا ہے۔
