21 فروری، 2026، 12:52 PM

ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا مؤثر توڑ موجود نہیں، صہیونی تجزیہ کار

صہیونی اخبار کے دفاعی مبصر کا کہنا ہے کہ ہزاروں ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں مکمل دفاع ممکن نہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک اسرائیلی دفاعی تجزیہ کار نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا مکمل اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مضبوط حل موجود نہیں۔

صہیونی اخبار یدیعوت آحارانوت کے دفاعی مبصر یوسی یهوشع کے مطابق اسرائیل اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایران کے ہزاروں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے کے لیے کوئی فیصلہ کن اور قابلِ اعتماد حکمت عملی دستیاب نہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگرچہ فضائی دفاعی نظام کو مزید پھیلانے سے حملوں کی شدت کم کی جاسکتی ہے، تاہم انہیں مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہوگا۔

یهوشع نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایران بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کسی بھی ممکنہ تصادم میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

دوسری جانب امریکی فوج کے سابق انٹیلی جنس افسر اور دفاعی تجزیہ کار اسکاٹ ریٹر بھی اس سے قبل اعتراف کرچکے ہیں کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہام لنکن ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں ایک آسان ہدف بن سکتا ہے اور شدید حملے کی صورت میں اسے سمندر کی گہرائیوں میں بھیجا جاسکتا ہے۔

