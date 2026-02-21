الزامات ثبوت کے ساتھ پیش کریں، عراقچی کا ٹرمپ کو دوٹوک جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں بدامنی کے دوران ہلاکتوں سے متعلق دعوے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جائیں۔
یہ ردعمل امریکی صدر کی جانب سے ایران میں بدامنی سے متعلق ہلاکتوں کے اعداد و شمار پر سوال اٹھانے کے بعد سامنے آیا۔
ایرانی حکام نے ان واقعات کو دہشت گرد کارروائیاں قرار دیا ہے اور مؤقف اختیار کیا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار پہلے ہی عوام کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ حکومت نے عوام کے سامنے مکمل شفافیت کے وعدے کے مطابق اقدامات کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تہران پہلے ہی حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے تمام 3,117 متاثرین کی جامع فہرست جاری کر چکا ہے، جس میں تقریباً 200 قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھی شامل ہیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کی اشاعت حکومت کی شفافیت اور جوابدہی کی پالیسی کا مظہر ہے۔
سید عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اپنے عوام کے ساتھ مکمل شفافیت کے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے ایران کی حکومت حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے تمام 3,117 متاثرین کی جامع فہرست پہلے ہی جاری کر چکی ہے، جن میں تقریباً 200 افسران شامل ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اعداد و شمار کی درستگی پر سوال اٹھاتا ہے تو براہ کرم اپنے شواہد پیش کرے۔
