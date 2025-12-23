پہلے اپنا گھر سنبھالیں پھر ہماری بات کریں؛ مادورو کا ٹرمپ کو دوٹوک جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نے منگل کے روز اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ٹرمپ امریکہ کے سماجی مسائل پر توجہ دیتے تو وہ ایک بہتر صدر ثابت ہوتے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی 70 فیصد تقریریں اور باتیں وینزویلا کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ان تقریروں میں امریکی عوام اور وہ نوکریاں کہاں ہیں جو ٹرمپ کو ان کے لیے فراہم کرنی چاہئیں؟
مادورو نے تصریح کی کہ ٹرمپ کو اپنے ملک کے داخلی معاملات پر توجہ دینی چاہیے اور ہم وینزویلا میں اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ امریکی قوم نے غیر ملکی مداخلتوں، لامتناہی جنگوں، دوسرے ملکوں کے نظام کی تبدیلی اور جنگ بڑھکانے کے لئے تو اسے ووٹ نہیں دیا ہے۔
انہوں نے بیان کیا کہ وینزویلا ہمیشہ پروقار اور پرامن مذاکرات کے لیے تیار رہا ہے۔ ایک صدر دوسرے ملک یا ممالک کے بارے میں سوچ کر اپنے ملک کے معاملات نہیں چلا سکتا۔ بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک کے مسائل کے بارے میں سوچیں۔ میں چین، بھارت اور یورپ میں اپنے اتحادیوں سے کہتا ہوں کہ وینزویلا میں سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار ہیں۔
آپ کا تبصرہ