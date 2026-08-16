گیلان میں چاول کی فصل تیار، کسانوں نے کٹائی شروع کر دی

16 اگست 2026 - 23:22
ایران کے شمالی صوبے گیلان میں چاول کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے اور کسان کئی ماہ کی محنت کے بعد فصل کی کٹائی میں مصروف ہو گئے ہیں۔
اگست کا مہینہ گیلان کے چاول کے کاشتکاروں کے لیے اپنی محنت کا ثمر حاصل کرنے کا موسم ہے۔ ان دنوں شالیزاروں میں چاول کی سنہری بالیاں پک چکی ہیں اور کسان فصل کاٹنے کا آغاز کر رہے ہیں۔
گیلان کے چاول کے کھیتوں میں ان دنوں خاصی گہماگہمی نظر آ رہی ہے۔ کسان کئی ماہ تک زمین کی تیاری، کاشت، آبپاشی اور فصل کی دیکھ بھال کے بعد اب اپنی محنت کا حاصل سمیٹ رہے ہیں۔
گیلان ایران کے اہم چاول پیدا کرنے والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں چاول کی کاشت مقامی زراعت اور دیہی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فصل کی کٹائی کا موسم کسانوں کے لیے سال بھر کی محنت کے نتیجے میں آمدنی حاصل کرنے کا اہم مرحلہ بھی ہوتا ہے۔
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